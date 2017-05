Candidato republicano al congreso acusado de agredir a un reportero

El candidato republicano de Montana al Congreso de Estados Unidos, Greg Gianforte, fue citado a comparecer ante un tribunal por una acusación de agresión contra un reportero del periódico The Guardian el miércoles en el mencionado estado.

El hecho que de ser comprobado constituiría un delito menor, ocurrió durante un acto de campaña en las oficinas centrales del político en Bozeman, Montana, contra el reportero político Ben Jacobs, según dijo el diario. La denuncia llega en la víspera de la votación de este jueves para elegir al próximo integrante de Cámara de Representantes en la elección especials.

El altercado ocurrió después de que Jacobs preguntó algo relacionado con los servicios de salud.

“Greg Gianforte simplemente se me echó encima y me rompió mis anteojos”, escribió en un tuit el periodista antes de que la acusación del ataque se esparciera en las redes sociales.

Greg Gianforte just body slammed me and broke my glasses

— Ben Jacobs (@Bencjacobs) May 24, 2017