Codelco logra US$534 millones de excedentes en el primer trimestre

Positivos resultados financieros logró Codelco en el primer trimestre de este año, al obtener excedentes por 534 millones de dólares, cifra que contrasta con los US$151 millones de pérdidas del mismo lapso del año anterior.

Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la compañía, destacó que este resultado se debe a la gestión hecha, al ahorro y también al mayor precio del cobre.

De hecho, el valor del mineral fue un 25% más en este periodo, ya que si el año pasado estaba en 2,119 dólares por libra, esta vez se alcanzó un promedio de 2,645 dólares.

A su vez, la Ebdita de la firma (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de US$1.151 millones, 122% superior al mismo trimestre de 2016.

Por otro lado, el ejecutivo indicó además que la cuprífera tuvo una producción de 390 mil toneladas de cobre fino, un 11% más respecto del mismo trimestre del año pasado y por sobre la meta para el periodo. A su vez, se redujeron sus costos netos en un 4% respecto de los tres primeros meses de 2016 y la meta de productividad fue superada en un 5%

Pese a estos positivos números, Pizarro subrayó que “el mejor precio (del cobre) no significa que nos soltemos las trenzas, que volvamos a la complacencia, eso no es posible, no lo vamos a permitir”.