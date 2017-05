Evo Morales celebra disposición de Mayol pero ministro de Defensa descarta canje territorial

El Presidente Evo Morales saludó a la “nueva generación” de políticos chilenos, ajena a la “vieja política pinochetista” y que busca resolver una salida al mar “con soberanía” de Bolivia. Sin embargo, su ministro de Defensa, Reymi Ferreira, descartó un canje territorial.

El mandatario altiplánico se refirió a la oferta del precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien propuso cambiar “kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado” con Bolivia a cambio de un acceso soberano de Chile hacia Paraguay y Brasil.

En su cuenta de Twitter, Evo Morales escribió: “Jóvenes chilenos frente a la vieja política pinochetista apuestan por integración y beneficio multilateral para la Patria Grande”.

Después, publicó: “Saludamos en Chile una nueva generación con una nueva visión, que asume responsabilidad para resolver salida al mar con soberanía”, agregó.

Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, se abrió a la posibilidad de negociar con Chile facilidades para que llegue al mercado de Brasil a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero descartó un intercambio territorial en respuesta a la propuesta de Mayol.

“Estamos totalmente de acuerdo que el tema de la relación de Bolivia con Chile en el asunto marítimo es electoral (…) y el ensañamiento con nuestros nueve compatriotas es porque es parte de un tema electoral; claro, en noviembre hay elecciones y a veces el chauvinismo de alguna u otra forma es utilizado con fines electorales”, afirmó en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red Uno, declaraciones que reprodujo La Razón Digital.

Ferreira recordó que el planteamiento del canje territorial no es nuevo, ya que fue planteado sin resultados en 1975 en la negociación entre los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer.

No obstante aclaró que hay otras opciones por explorar con Chile en busca de lograr una salida soberana al Pacífico.

“Eso sería parte de una negociación en el sentido de facilidades portuarias, tenemos puertos en la cuenca del Amazonas, en la Hidrovía, y se puede debatir facilidades portuarias, pero lo que no creo que sea factible, porque sería ir en contra de la tradición histórica nuestra, admitir un canje territorial. Bolivia tenía 400 kilómetros cuadrados de costa y encima que tengamos que ceder otro territorio a cambio de acceso soberano al mar me parece que no es equitativo”, indicó.