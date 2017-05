Parece broma: ingleses enfrentan inusual y dolorosa “epidemia” por culpa de las paltas

Parece broma para quienes están acostumbrados, pero en Inglaterra se ha transformado casi en un problema de salud pública e incluso los medios han debido realizar tutoriales para educar a la población acerca de un serio problema: cómo abrir una palta sin terminar lleno de cortes.

Todo comenzó luego que el anterior presidente de la Real Sociedad de Medicina, alertara por el explosivo aumento en los casos de cirugías plásticas reconstructivas para tratar lo que se conoce como “avocado hand”.

El profesional detalló que incluso están analizando pedir a los productores que incorporen una etiqueta de advertencia en las paltas para evitar que la gente se corte al manipularlas.

“Creo que las etiquetas de advertencia son una manera eficaz de hacer frente a esto. Tiene que ser reconocible. Tal vez podríamos tener una foto de dibujos animados de una palta con un cuchillo, y una gran cruz roja pasando por ella?” dijo.

Have you experienced ‘Avocado hand’? That's when you accidentally cut your hands when prepping one. Watch our video to avoid any mishaps! pic.twitter.com/G8t5FETdZD

— safefood (@safefood_eu) May 15, 2017