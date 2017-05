Transparencia y salmonicultura

Dayna Riffo

Abogada del Consejo para la Transparencia

Una de las principales industrias exportadoras en Chile es la salmonicultora, la que a diferencia de otras actividades comerciales, se encuentra detalladamente regulada por leyes, decretos y resoluciones sectoriales, tanto por tratarse de un producto alimenticio, como por desarrollarse, principalmente, en bienes nacionales de uso público, como lo son los mares, lagos y ríos del país.

Así, dentro de las obligaciones con las que deben cumplir los actores de esta industria se establece la de reportar semanalmente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) el número de mortalidades de peces registradas en cada uno de sus centros de cultivo y clasificadas según su causa.

Durante enero y febrero de 2016 se produjo en las costas de la Región de Los Lagos una floración de algas nocivas, hecho excepcional que provocó la muerte de una gran cantidad de salmones. Ante tal situación, un ciudadano solicitó a Sernapesca, entre otros antecedentes, la mortandad total y final de salmones durante ese período por cada uno de los centros de cultivos. La petición fue denegada por el organismo, en atención a que algunas de las empresas afectadas se opusieron a su entrega, pues estimaron que su divulgación afectaría sus derechos comerciales y económicos.

Tras lo anterior, el solicitante presentó un amparo para defender su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) el cual concluyó que la información pedida no tiene, en sí misma, valor comercial, por tratarse de un evento no predecible, por lo que su publicidad no afectaría los derechos comerciales y económicos de las salmoneras, así como tampoco, a la industria exportadora en general.

Además, se consideró el hecho de que la muerte de cerca de 25 millones de salmones generó casi 40.000 toneladas de biomasa muerta que fue desechada, principalmente, en el mar, por lo tanto, las consecuencias que pudo ocasionar en el medio marino han sido objeto de análisis, lo que hace imprescindible la necesidad de contar con la mayor cantidad de información pública posible para ciudadanos, autoridades y centros de estudio.

