Amenaza de bomba obliga a evacuar teatro londinense durante obra de actor de la nueva trilogía de "Star Wars"

Inglaterra no ha podido volver a la normalidad tras el atentado terrorista ocurrido esta semana al final del concierto de Ariana Grande en Manchester que dejó a 22 personas fallecidas.

Ahora, el teatro The Old Vic de Londres debió ser evacuado en medio de una función de la tarde de la obra “Woyzeck”, que es protagonizada por John Boyega, actor que saltó a la fama por ser parte de la nueva trilogía de “Star Wars”.

Según medios como BBC, la evacuación se realizó de manera preventiva luego de recibir una llamada telefónica. En la cuenta de Twitter del teatro emplazado en el sector de Waterloo en la capital inglesa, se explicó que tras la evacuación, la policía metropolitana decidió que se llevara a cabo la función nocturna de la obra.

Following Met Police advice, this evening's performance will go ahead as planned.

— The Old Vic (@oldvictheatre) May 27, 2017