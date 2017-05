​Cancelación de vuelos en Londres provoca enojo y largas filas

El desglose de los sistemas de TI causó retrasos masivos y aviones de izquierda pegados en las pistas.Un usuario llamado Simon Taor subió una fotografía de una gran pila de equipaje. “¿Qué pasó con el” equipaje abandonado desatendido será eliminado o destruido “? #ba #heathrow”, escribió.Taor también tomó imágenes de largas colas de pasajeros en el aeropuerto.”Todavía en la pista de aterrizaje de Leeds. #britishairways reconocen que Heathrow está tan respaldada que no podemos partir. No haremos nuestro vuelo a Las Vegas”, otro pasajero David Raine escribió en Twitter.BA dijo que no había pruebas de que el problema había sido causado por un ataque cibernético.La aerolínea dijo que las terminales en Heathrow y Gatwick se habían quedado muy congestionadas debido a la falla de TI y que todos los vuelos de BA programados antes de las 1700 GMT habían sido cancelados. Video: Reuters.