Osvaldo Andrade: "Aquí no hay trucherías, no hay boletas”

Osvando Andrade, ex presidente del Partido Socialista (PS), sostuvo que todos los miembros de la colectividad “sabían que el dinero estaba invertido en el mercado financiero”, aunque aclaró que no se manejaba la información respecto a las empresas en que se había invertido.

El PS realizó “un fideicomiso ciego voluntario”, agregando que “se nominó a una comisión que duró un montón de años, con autonomía para el manejo de los recursos, con el compromiso de que la dirección no estaba informada de las empresas donde estos recursos se invertían, pero con el compromiso de que tenían que ser empresas solventes e inversiones fundamentalmente en la renta fija”, señaló en entrevista con el diario La Tercera.

“Aquí no hay trucherías, no hay boletas, no hay facturas. No hay sociedades con nietos”, señaló el ex timonel consultado sobre el cuestionamiento ético-moral que vino tras la revelación de sus inversiones.

El procedimiento era conocido por todo el PS”

En relación a si los principales miembros del partido conocían los detalles de las inversiones, Andrade expresó que “el procedimiento era conocido por todo el PS”, pero “el detalle de las empresas no era conocido ni por los militantes ni por los dirigentes”.

Como “un error político que nos ha generado todo este lío ahora” calificó Andrade las inversiones en SQM, agregando que se debe aclarar “cuál es la identidad de un partido de izquierda en una sociedad de mercado”.

“Son muchos los que han dicho que hemos traicionado los ideales del partido, Entonces, cuando estoy en reuniones y compañeros dicen que ‘esto nos liquidó’… perdóneme, el PS ha soportado de todo en su historia. Para estar en debate, sobrevivimos y hemos sobrevivido sin pedirle un puto peso a nadie”, remarcó.