Cuatro mujeres en el palmarés del Festival de Cannes, pero ninguna con la Palma de Oro

El jurado de Cannes distinguió este domingo a dos actrices y dos directoras, un hecho más bien raro, pero un año más ninguna mujer se llevó el preciado galardón, siendo la neozelandesa Jane Campion la única en haberlo logrado, en 1993.

En tanto, otorgó el premio a la mejor dirección a la estadounidense Sofia Coppola, por “La seducción”. Un hecho inédito desde hacía 56 años: en 1961, la rusa Yuliya Solntseva obtuvo este galardón por “La epopeya de los años de fuego”. Sofia Coppola “tuvo este premio no por ser una mujer sino porque la película es excelente”, destacó la estrella china Fan Bingbing, una de las cuatro mujeres entre los nueve miembros del jurado.

Otra mujer, la británica Lynne Ramsay, recibió la recompensa al mejor guión por “You Were Never Really Here”, que tuvo no obstante que compartir con un hombre, el griego Yorgos Lanthimos (“The Killing of a Sacred Deer”), ex aequo. Un galardón con aires de compensación para una directora considerada en los pronósticos como la mujer que iba a convertirse en la segunda en obtener la Palma de Oro.

La neozelandesa Jane Campion sigue siendo la única en haberse alzado con este premio, en 70 ediciones del certamen, por “La lección de piano” en 1993. Aquel año, también tuvo que compartirlo con un realizador, el chino Chen Kaige, por “Adiós a mi concubina”.

La actriz Diane Kruger recibió la recompensa a la mejor interpretación femenina por “In the Fade” pero el jurado también quiso distinguir este año a una segunda intérprete, la estrella Nicole Kidman, con un “premio especial de la 70ª edición”.

El lugar de las mujeres en la industria del cine, muy minoritario principalmente en los puestos de dirección y de creación, fue abordado en varias ocasiones durante el certamen. La cuestión fue de nuevo tratada el domingo por las mujeres del jurado. “Me sorprendió la representación que se hace de los personajes femeninos en la pantalla”, declaró la actriz Jessica Chastain, en alusión a la selección. “Se necesitarían más directoras” para mostrarlas tal como son en la vida real.

“Hemos hablado mucho de esta cuestión. Había (en el jurado) feministas y Pedro (Almodóvar) es uno de los mejores ejemplos de hombre que propone a las mujeres roles de auténticas mujeres”, añadió la actriz y directora francesa Agnès Jaoui. “Es un problema grave, necesitamos más directoras”. “Son los hombres los que dominan en esta profesión, y no siempre es una buena cosa”, insistió la directora alemana Maren Ade, favorita el año pasado en la Croisette que se quedó sin premio.

La selección 2017 era poco paritaria: de los 19 filmes en competición, solo tres eran de mujeres. La japonesa Naomi Kawase se fue con las manos vacías.