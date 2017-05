Melnick apunta a "gente afiebrada de la izquierda" detrás de espionaje en la Sofofa

Al tiempo que se multiplican las tesis para explicar la inédita colocación de un micrófono en las oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el panelista y ex ministro Sergio Melnick planteó la suya: la posible responsabilidad de la “extrema izquierda”, según dijo.

El ex titular de Mideplan bajo el régimen de Augusto Pinochet apuntó que el principal perjudicado por el caso es el empresariado.

“Uno tiene que preguntarse quién se beneficia y quién se perjudica con esto. Claramente han salido perjudicados los empresarios”, declaró el panelista del programa de debate político “En Buen Chileno” de Canal 13.

Me calza mucho más la teoría conspirativa que viene de la extrema izquierda”

Que la autoría esté dentro de los mismos empresarios “sería un autogolpe, es poco probable”, agregó.

“Me calza mucho más la teoría conspirativa que viene de la extrema izquierda”, explicó Melnick. “Eso uno lo ve en todos los regímenes de este tipo hacen, como lo que está pasando en Venezuela“.

Inquirido por el resto de los panelistas sobre si se estaba refiriendo a agencias de la actual administración, el ex secretario de Estado matizó sus dichos.

“Me parece más plausible que sea una maniobra política, no sé si del Gobierno, no me atrevería a decir eso. No digo del Gobierno, sino de alguna gente afiebrada de la izquierda“, insistió.

Quien respondió a las afirmaciones de Melnick fue la ex ministra de Educación Mariana Aylwin. “Este Gobierno no es Venezuela. Estamos a años luz de eso“, le retrucó.

El analista sí recibió respaldo de la periodista Pilar Molina, también panelista. “No sería la primera vez que vemos una operación a nivel Gobierno”, acotó, y recordó lo ocurrido, según dijo, cuando el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, “se concertó con el ex director del Servicio de Impuestos Internos para atacar a sus adversarios, a la UDI”.