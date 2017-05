CyberDay: ofertas que no eran reales y problemas en los sitios web lideran reclamos al Sernac

Durante la primera jornada del CyberDay, el Sernac recibió 139 reclamos de parte de los consumidores, siendo las ofertas que no eran tales y los problemas en los sitios web los principales problemas.

Hasta las 17 horas de ayer, el organismo detectaba los siguientes incumplimientos: 12 empresas presentaban dificultad para realizar compra online; 4 no informan el stock de los productos; una compañía no indica claramente si sus productos son parte del evento y 2 proveedores informan los precios en dólares y no en pesos chilenos