El efecto de Trump en Europa: Merkel llama a desconfiar de EEUU

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a los europeos a tomar su destino en sus propias manos, un día después de finalizada la cumbre del G7.

“Los tiempos en que podíamos confiar en otros han quedado atrás, eso es algo que he experimentado en los últimos días”, afirmó Merkel en un acto electoral en Munich, al sur de Alemania.

Durante la cumbre del G7 y de la OTAN salieron a relucir las diferencias que existen actualmente con el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump.

“Donde Alemania pueda ayudar, Alemania ayudará porque a Alemania solo le va bien cuando a Europa le va bien”, añadió Merkel.

Las declaraciones de Merkel se producen, también, luego que Trump anunciara por Twitter que durante esta semana tomará la decisión si EEUU continuará o no el Tratado de París, el cual regula a los países en materia de cambio climático.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!

El ex empleado de la CIA, Edward Snowden, se pronunció al respecto de las palabras de Merkel, en las que instó a los europeos a tomar el destino en sus manos.

“Este es un momento que define a esta era”, expresó Snowden en su cuenta de Twitter.

Minutos después de su mensaje, el ex analista publicó un segundo tuit, esta vez burlándose de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), en relación a las intervenciones telefónicas de los líderes europeos, incluyendo a Merkel, realizadas por las agencia durante la administración de Barack Obama.

“Mientras tanto en la NSA: “¿Tú crees que ella [Merkel] aún sigue usando el mismo Blackberry?”, escribió Snowden.

Meanwhile at @NSAGov: "Do you think she still uses the same Blackberry?"

— Edward Snowden (@Snowden) May 28, 2017