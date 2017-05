Macron afirma que su apretón de manos con Trump “no fue algo inocente”

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que el apretón de manos con su homólogo norteamericano Donald Trump el jueves pasado en Bruselas “no es inocente”.

“Mi apretón de manos con él, no es inocente, tampoco es el alfa y el omega de una política, pero es un momento de verdad”, dijo el mandatario francés al semanario Journal du Dimanche.

“En necesario demostrar que uno no hará pequeñas concesiones, aunque sean simbólicas, pero tampoco hay que mediatizar demasiado”, agrega Macron.

Se nota que Macron había entrenado para el temido apretón de manos de Trump. pic.twitter.com/yo1RzEj9RN — Mikel Reparaz (@reparazz) May 25, 2017

Macron y Trump se dieron un insólito apretón de manos el jueves en Bruselas, largo y sostenido, interpretado por los medios como un momento de diplomacia viril.

Trump es conocido por sacudir el brazo de sus visitantes con un poderoso apretón de manos. Frente a las cámaras, antes de un almuerzo de trabajo en la embajada norteamericana en Bruselas, Macron resistió durante cinco segundos al presidente norteamericano, con la mandíbula apretada y la mirada clavada en la de su homólgo.

“Donald Trump, el presidente turco o el presidente ruso están en una lógica de relación de fuerzas, lo cual no me molesta. No creo en la diplomacia de las críticas en público, pero en mis diálogos bilaterales no dejo pasar nada, así es como uno se hace respetar”, asegura el jefe de Estado.