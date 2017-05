Nada más que esperar

Lily Pérez

Senadora de Amplitud

Este primero de junio, por primera vez desde 1925 se realizará la cuenta pública de un Presidente de Chile en un día distinto al 21 de mayo. Al ser algo novedoso, y sumado al hecho que es el último mensaje de esta administración, uno tendría muchas cosas que esperar. Lamentablemente, en mi caso, no es así.

Frente al mensaje de este jueves me encuentro sumamente escéptica. No es mucho lo que espero, por no decir nada. Como senadora de la V región, no espero nada en particular, ya que nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Se ignoró de forma brutal el programa de gobierno, donde entre otras cosas salían mencionadas cosas tan importantes para nuestra región como los hospitales de Marga Marga, el bi provincial de Quillota-Petorca y el Claudio Vicuña de la provincia de San Antonio.

Lo dije con anterioridad y lo reitero, creo que la gente de la V región se merece una disculpa pública. Prometer salud, atención básica y no cumplirla en cuatro años me parece algo de extrema gravedad. Estos hospitales son urgentes, lo saben los habitantes de la región, muchos de los cuales votaron por la Presidenta y lo saben todas las autoridades. Se prometió algo que afecta directamente a la vida de las personas y terminó siendo nada más que una “promesa de campaña”.

A nivel nacional mi expectativa no es mucha. El avance en temas de probidad al igual que educación y delincuencia han estado muy por lo bajo de lo suficiente. La ciudadanía esperaba mucho más de lo que se entregó. Se crearon grandes comisiones, como la liderada por Eduardo Engel en temas de probidad, pero sus medidas se pasearon más por la prensa que por el Congreso.

Es una lástima, una pena. Como presidenta de Amplitud, partido de oposición, siempre he puesto mi trabajo y el de todo mi partido a disposición de construir. Hemos enviado propuestas, hemos ido a La Moneda, hemos enviado proyectos de ley, pero no hemos visto voluntad real por parte del Gobierno, por lo que cuesta esperar algo de la última cuenta pública de esta administración.

Como senadora de región, mi sensación es la misma. No se ha cumplido con lo prometido y se le ha dado importancia a las personas sólo cuando éstas son útiles en elecciones.

Pero a pesar de todo, soy una convencida de que siempre se pueden sacar cosas positivas, por muy malos que los tiempos sean. Lo positivo acá es que se puede lograr un aprendizaje, el cual yo ya veo en las personas, ya percibo en la ciudadanía. Veo que la gente se está empoderando, pero no sólo porque salen a marchar, sino porque se están informando, no se están quedando con la primera palabra.

Es por eso que, si bien no es mucho lo que espero de esta cuenta pública, es mucho de lo que espero de las próximas elecciones. Espero a una ciudadanía empoderada con su voto, informada y exigente. Que les pida a sus candidatos compromiso, trabajo y realismo. Veo que viene algo muy bueno, algo muy positivo y bonito, pero que esta vez vendrá de las personas, de la ciudadanía que, a pesar de ser muchas veces ignorada, sigue creyendo en el trabajo que muchos realizamos.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro