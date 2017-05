¿Sabes por qué tu smartphone no lee tu tarjeta micro SD?

Modelos de tarjeta Micro SD hay miles. A la hora de comprar, la mayoría de los usuarios se preocupa del tamaño de la tarjeta pero no se preocupa de sus otras características como velocidad de lectura y escritura, categorías, entre otras.

Conversamos con Daniel San Clemente, vocero de Sandisk, marca que de hecho inventó la tarjeta Micro SD. El experto nos explicó que no da lo mismo el tipo de tarjeta. “Por esta razón, muchas veces al insertar una micro SD en un dispositivo esta no se lee o deja de funcionar”, señaló. Para Daniel, es vital informarse bien previo a la compra de una tarjeta, sobre todo en los casos de dispositivos especializados como cámaras Go Pro u otros artefactos audiovisuales que graven en altas resoluciones como 4K.

¿Cómo saber qué tarjeta necesita mi smartphone, cámara u otro?

Para el vocero de Sandisk, es vital saber para qué uso y para que dispositivo es la tarjeta que se desea comprar. “Primero, hay que tener clara cuál es la capacidad máxima de memoria que admite el objeto”, señala San Clemente. A veces el usuario puede desear aumentar considerablemente el espacio, pero si el dispositivo no lo admite, probablemente ni siquiera se reconocerá la tarjeta.

Una vez que tengamos claro ese punto, toca escoger la velocidad de la tarjeta, que es el segundo elemento a considerar de forma básica. En una tarjeta de memoria siempre dispondremos de la llamada clase o ‘Speed Class’. Este número, que suele ir rodeado, nos marca la velocidad mínima de escritura sostenida que nos garantiza ese tipo de tarjeta. Se mide en MB/s. El vocero de Sandisk, dijo a Publimetro que para “cámaras como las Go Pro o equipos que graben en 4k lo ideal es contar con una clase 10. Lo que permitirá tener las imágenes en la calidad real que se espera el contenido”. Al usar tarjetas de clases menores, el contenido perdería calidad. La top son las “Class 10”.

Un punto clave es considerar las velocidades de lectura y escritura. “De eso dependerá que tan rápido se carga o reproduce el contenido al interior de la tarjeta, por ejemplo, al cargar galerías de imágenes en el smartphone”, nos indica Daniel.

Tarjetas especializadas

Aparte del problema de “perder la tarjeta”, es decir, que esta no sea reconocida por el dispositivo, muchos usuarios se preguntan “por qué hay aplicaciones de Android que no pueden ser pasadas a la tarjeta”. Siendo que muchas veces la falta de memoria interna de un smartphone se produce precisamente por no contar con el espacio necesario para guardar todas las apps.

Si ese es el uso que le quieres dar a tu memoria micro SD debes optar por un modelo que considere “Application Performance Class” (APC). APC, es una nueva clase destinada a indicar lo adecuada de una tarjeta para almacenar datos de aplicaciones o las propias aplicaciones en smartphones Android compatibles. Actualmente ya vamos por la APC 2, indicado en las tarjetas como A2, lo que garantiza unas velocidades de esritura y lectura en modo aleatorio y secuencial adecuados para ejecutar aplicaciones.

La SD Association introdujo una nueva clase que aprovecha el nuevo bus de este tipo de tarjetas: UHS Speed Class. Con ella se introducen en las diminutas tarjetas una nueva referencia (un I que podemos ver junto con el tipo de tarjeta) que ahora mismo puede ser “UHS-I Clase 1” (U1) -velocidad mínima de 10 MB/s-, y “UHS-I Clase 3” (U3) -velocidad mínima de 30 MB/s-.

En estas especificaciones, las velocidades máximas teóricas son de 50 y 104 MB/s respectivamente, pero recientemente esa UHS ha dejado en el mercado nuevas tarjetas UHS-II Clase 3, las cuales están preparadas para alcanzar velocidades de transferencias de hasta 312 MB/s.

Esta nueva referencia (UHS) se mantiene junto con la Speed Class original. Si nuestro smartphone admite una determinada capacidad pero no el bus UHS, la velocidad de referencia debemos buscarla en el número de la Speed Class. Es el caso de las tarjetas UHS-I de Clase 10; si nuestro equipo no admite el nuevo bus, la velocidad mínima de referencia la marca la clase 10, es decir, 10 MB/s

Tarjetas para video

En el caso de los videos (aparte de considerar clase, y velocidad) se creó también una categoría especializada llamada”Video Speed Class” (V). Representada en las tarjetas con los símbolos V6 a V90, nos indica lo adecuada de cada tarjeta para grabación de vídeo, principalmente 4K, 8K o en 360 grados, además de permitir la grabación simultánea de varios archivos. Las velocidades van de los 6 MB/s a los 90 MB/s de la V90, adecuada para vídeo 8K.

Para smartphones que trabajan con 4K, lo más seguro es irse por una “Clase 10” UHS-I, la que actualmente es compatible con la mayoría de los modelos del mercado.

En resumen:

Infórmese sobre la compatibilidad de su dispositivo tanto en tamaño, como en escritura y lectura de tarjetas.

Las tarjetas “Clase 10” con las que poseen mejor velocidad (en modelos generales).

Agregando la nomenclatura UHS, mayor velocidad de escritura tiene la tarjeta (I o II).

En la micro SD de un smartphone es más importante la velocidad de escritura que la de lectura.

Si quieres una tarjeta para grabar video de alta calidad, prefiere las que tengan “Video Speed Class” (V).

Si la quieres para aplicaciones, busca aquellas con “Application Performance Class” (APC).

Si solo requieres una tarjeta para guardar contenido (cámara de fotos antigua), no necesitas un modelo especial.

Si lo que buscas es para uso “común” en smartphone (documentos, fotos), basta una normal “Clase 10”.

Lo más importante, según el vocero de Sandisk, Daniel San Clemente, es tener claro cual es el uso que se le dará a la tarjeta micro SD. Ya que, según el especialista “si solo nos interesa la capacidad interna, puede ser que la tarjeta ni siquiera sea reconocida por el dispositivo”. El llamado es a fijarse bien cuál es la tarjeta ideal.