De terror: enorme tiburón blanco salta dentro del barco de un pescador en Australia

Un gran tiburón blanco saltó en la barca de un pescador australiano de 73 años en la costa este del país y le hirió en un brazo, según contó el afectado a una cadena australiana.

Terry Selwood afirmó que se de repente se vio sorprendido por “algo que llegó al barco (…) y la aleta pectoral del tiburón me golpeó en el antebrazo y me volteó, me tiró al suelo”, según explicó a ala Australian Broadcasting Corporation el sábado.