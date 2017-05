"Terrorista en potencia": el diploma que recibió una alumna latina en EEUU

Una ceremonia de entrega de reconocimientos ficticios en una secundaria de un pueblo cercano a Houston , en Texas, ha generado una gran polémica.

Al finalizar el ciclo escolar primario, Lizeth Villanueva obtuvo el título donde se la reconocía como “Most likely to become a terrorist” (la alumna con más posibilidades de convertirse en terrorista). Todo ello con el aval de su maestra.

Cuando la pequeña llevó el diploma a su casa y sus padres lo vieron, decidieron realizar de inmediato la denuncia y usaron a la prensa local como medio de comunicación. Las disculpas de la institución llegaron, no mediante un comunicado personal, sino a través de un mensaje en Twitter.

Official Statement from Building Principal in response to fake awards: pic.twitter.com/BoZGRJajx4 — Aguirre Junior High (@AguirreBulldogs) May 24, 2017

Lizeth Villanueva, de 13 años de edad, y su madre, Ena Hernandez, narraron los detalles del incidente en una entrevista con la cadena de televisión KHOU-TV en Houston.

La niña dice seguir impactada por lo que le tocó vivir delante de sus compañeros. “La maestra repartía los diplomas, que son felicitaciones, y dijo ‘la más probable en convertirse en terrorista’, y después anunció mi nombre y me dio el pergamino. No era un chiste. Me destrozó el alma”.

Por su parte, los padres de Lizeth quieren otra respuesta que sea oficial y que incluya como mínimo el despido de la maestra. “Que una persona adulta, con cargo y al frente de un grupo de niños avale con su firma un premio que en realidad estigmatiza y ofende a una niña hispana es muy grave. Más en épocas que el mundo está viviendo una realidad muy dolorosa con el terrorismo”, señala la madre.

Student named "most likely to become a terrorist" by teachers. @ChannelviewISD doesn't find it funny. My story: #khou11 at 5:00 & 6:00 pic.twitter.com/ELkS8NAney — Jason Miles (@JMilesKHOU) May 25, 2017

Pero ella no fue la única que recibió una broma pesada: otra alumna recibió un certificado con la frase “La más fácil de mezclar con gente blanca” y otro alumno uno con el lema “El que más probabilidad tiene de ser un ‘sin techo’ en Guatemala”.

Lizeth y sus compañeros dicen que los diplomas no eran una broma. Ninguno de los alumnos no hispanos recibió un diploma ofensivo, y cuando fue el turno de ellos tres para recibirlos, la maestra se rió a carcajadas al entregárselos. Los padres de los tres chicos hispanos esperan ahora que el colegio les dé una respuesta.