¿Cómo es vivir en una "Gaming House"?: La casa LoL de Hafnet

El sueño de muchos de los niños y jóvenes de las décadas de los 80’s y 90’s era poder vivir de los videojuegos. Esto impulsó a que hoy hay muchos “jugadores nativos” en el mundo de los desarrolladores, ya sea en el área de programación, como en todas las demás relacionadas con la creación de una de estas historias digitalizadas: música, guión, arte, etc.

Además de la industria tradicional de los videojuegos (y de lo que se relaciona con su creación), desde hace unos años ha ido cobrando fuerza el concepto de “eSports”. Este concepto sitúa a los videojugadores como deportistas. Con habilidades especiales, dedicación y entrenamiento, estos jugadores logran tener un desempeño mucho más alto que un jugador promedio. La tendencia hoy está presente en Chile y fuimos a conocer una casa, donde vive un equipo completo que compite en el campeonato de “League of Legends”, también conocido como “LoL”.

Los eSports en Chile

Fuimos a Huechuraba, comuna en la que está ubicada la casa del equipo Hafnet. Actualmente, este equipo de 5 integrantes está patrocinado por HP y Corsair. Son competidores oficiales del campeonato de “League of Legend” de Riot. El equipo está compuesto por jóvenes de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades. Su manager es argentino.

“Chile hoy es el epicentro del LoL en Latinoamérica” nos explica Francisco Robin, manager del equipo Hafnet. Para el guía, esto se debe a la gran fuerza que han tomado los eSports, la cantidad de seguidores y también de aspectos técnicos, como la conexión de Internet.

De hecho, “League of Legends” ha tomado tanta fuerza en Chile que la final latinoamericana se ha realizado dos veces en nuestro país, siendo su versión más reciente en abril pasado. El evento se realizó en el Teatro del Lago de la ciudad de Frutillar.

Vivir como jugador

Francisco Robin, el manager del equipo Hafnet, explicó a Publimetro que la decisión de vivir en una “Gaming House” apunta a mejorar el trabajo en equipo. “Si se pelean entre ellos, los muchachos tienen que saber lidiar con ello, solucionarlo y seguir entrenando juntos”, nos señala. Conseguir una casa para transformarla en un centro de entrenamiento para jugadores profesionales de videojuegos, no es sencillo. Robin comentó que cuando pedía una casa para que viviera junto a 5 adolescentes, los arrendatarios no accedían.

“Se imaginan que un grupo de muchachos de esa edad solo les van a provocar problemas”, agregó. Por suerte, quien hoy les arrienda la casa tenía hijos que conocían el videojuego y no se hicieron problema con que la propiedad se transformara en “Gaming House”.

Tomás, más conocido como “Tomo” es el coach del equipo. Él toma el rol de organizar a sus compañeros y moverlos para cumplir con su horario. Los jóvenes, que tienen entre 18 y 25 años, comienzan su jornada al mediodía. Almuerzan (lo que viene a reemplazar su desayuno), luego tienen un par de horas libres. Alrededor de las 3 de la tarde comienzan su entrenamiento que considera partidas en equipo, partidas individuales y revisiones de “Gameplays” (grabaciones de otras partidas).

El proceso completo de entrenamiento dura cerca de 10 horas diarias. Al finalizar la jornada, la mayoría de los miembros del equipo siguen jugando por opción personal. “Hacemos lo que nos gusta, por lo que invertir nuestro tiempo libre en seguir jugando, no es problema” nos comentan los miembros del equipo Hafnet. Su “día” suele terminar alrededor de las 2 o 3 de la mañana, donde generalmente “desayunan” algo y se retiran a dormir. Ésta es la dinámica que siguen de lunes a viernes.

El apoyo para seguir creciendo

Actualmente, LoL no solo es un negocio para Riot (creadores del videojuego), si no que su posicionamiento como “eSport”, está generando otros modelos de negocio. Conversamos con Jonathan Valenzuela, creador de uno de los portales en español más completos sobre las competencias de “League of Legends”: PrensaLoL.com.

“Las marcas están confiando en los equipos como una nueva opción de marketing”, nos señala Valenzuela, explicando que la decisión de las empresas de apoyar a estos jóvenes en su carrera en los eSports se debe a que “los jugadores de LoL a nivel competitivo son los nuevos ídolos deportivos de una generación que nació con internet y que vive con sus dispositivos conectados”.

“Si nuestra generación era fanática del Colo o la U, la generación actual ve a KLG o a Isurus Gaming como los lugares donde están sus ídolos”, agregó. Y ese es también el caso del equipo que conocimos. Hafnet cuenta actualmente con el patrocinio de Hp y de Corsair. Hp les facilitó los mejores equipos de su línea gamer “Omen” y en palabras del gerente de computación de HP, Rodolfo Pérez: “los apoyaremos con lo que sea que necesiten para ser los mejores”. El representante de Hp además señaló que vieron mucho potencial en este equipo.

“League of Legends”: El fenómeno mundial

Para entender un poco más sobre como “League of Legends” ha logrado convertirse en un fenómeno mundial, hay que comprender su jugabilidad. LoL es un “Moba” (Multiplayer Online Battle Arena), donde la coordinación y las estrategias son vitales.

Su escena competitiva lo ha transformado en el eSport más seguido en el mundo. Mensualmente el 2016, se estimaban más de 100 millones de usuarios conectados, cifra que sigue en aumento. “League Of Legends” es un juego que funciona bien en un computador de gama media, ya que sus requisitos de prestaciones no son muy altas. Esto lo convierte en un videojuego bastante transversal. El título está en constante evolución, es gratuito y la emoción que brinda observando sus “Gameplays” (partidas de juegos en video) ha levantado una nueva manera de disfrutar del mundo gamer.

Cabe destacar que “League of Legends” brindará becas universitarias a los estudiantes de Latinoamérica que demuestren habilidad en el juego; tal y como sucede en los deportes convencionales. Todo en el marco del recién lanzado “Programa Universitario de League of Legends: ULoL”.

Los estudiantes universitarios de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay con habilidades excepcionales para jugar “League of Legends”, tendrán la oportunidad de competir en un torneo universitario que otorgará becas de estudio a los mejores jugadores de la región. Con esto, “Riot Games” pondrá la competencia profesional al alcance de aquellos que tal vez no puedan dedicarse 24/7 a LoL como lo hacen los chicos de Hafnet.