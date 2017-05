¿Y en Chile? Instructivo aconseja a hinchas de la Roja evitar el acoso callejero en la Confederaciones

El impacto que genera la llegada de la Marea Roja a los países donde se desarrollan las competiciones de la selección chilena acapara las miradas por el colorido de las banderas, la pasión de los hinchas cantando y el apoyo incondicional al equipo. Pero también incluye momentos desagradables para los locales que deben aguantar actitudes como, por ejemplo, el acoso callejero a las mujeres por parte de grandes grupos de fanáticos cuando están reunidos.

El comportamiento, pese a las constantes campañas contra el acoso callejero y los llamados a terminar con esta conducta, sigue estando naturalizada por muchos y más aún en las barras, cuando se reúnen grandes grupos de hinchas. Por eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile quiere evitarlo en los fanáticos nacionales de cara a la Copa Confederaciones de Rusia 2017, donde Chile será uno de los favoritos en la competición deportiva.

“El trato a las mujeres es otro factor a tener en cuenta. En Rusia no hay costumbre de “piropear” a las mujeres en las calles y estas actitudes se consideran impropias. Esto adquiere aún mayor importancia en Kazán, capital de mayoría musulmana”. Con ese enunciado, el instructivo de comportamiento aconseja a los siete mil hinchas que arribarán a la competición que comenzará el 17 de junio.

Las recomendaciones, que no cuestionan el trasfondo y sólo se limitan a querer prohibirlas por no ser una “costumbre en Rusia”, busca evitar conductas que en nuestro país también deben ser erradicadas, tal como manifiesta María Francisca Valenzuela, presidenta del Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), pero que los seguidores del fútbol han tomado como costumbre y en este caso el instructivo hace la recomendación para evitar duros castigos de la policía en el país euroasiático.

En el caso de los piropos a las mujeres, Valenzuela es directa al momento de expresar la opinión que tienen como organismo. “Llama la atención que sea una iniciativa abordando el tema de respeto en otros países, hacía otros países y no ponemos el enfoque en que el acoso debe terminar en todos lados. Creemos que se debe empezar acá y obviamente debe repetirse en otros lugares cuando viajan chilenos“, señaló a El Gráfico Chile.

Desde OCAC miran con preocupación el comportamiento de los hinchas del fútbol y creen que este tipo de actitudes de violencia sexual deben terminarse: “se vincula a la alta presencia masculina alta. Es un lugar donde creen que la masculinidad puede estar, pero el cambio no puede venir por la impresión que quedará de Chile en el extranjero si no que se debe buscar una cultura de respeto por las mujeres a nivel general. El compromiso no tiene que ser porque van a viajar, debe estar aquí en nuestra sociedad”, señaló.

El instructivo fue presentado por el canciller Heraldo Muñoz, con el nombre de plan Consular “Chile va contigo”, en una ceremonia en la fue acompañado por el Ministro del Deporte, Pablo Squella, el Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, Embajador Carlos Appelgren, el Embajador de Rusia en Chile, Vladimir V. Trukhanovskii, además del Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Arturo Salah y representantes de los hinchas, como el Chapulín, Mario Moreno, jefe de la Marea Roja.

Las otras actitudes que las autoridades piden no replicar en las ciudades donde La Roja jugará ante Camerún, Australia y Alemania por la primera fase de la competición, están en una lista en la que el consumo de alcohol en la calle y a relación de los aficionados con la policía asoman como las más conflictivas para los chilenos que alentarán al equipo de Juan Antonio Pizzi en la competición.