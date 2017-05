Conmoción en Portland por el asesinato de dos hombres al defender de un ataque racista a jóvenes musulmanas

La policía estadounidense durante este fin de semana registró la muerte de dos hombres que fueron apuñalados en un tren suburbano en Portland, EEUU, cuando intentaron ayudar a dos mujeres acosadas por parecer musulmanas.

El autor del doble crimen, identificado como Jeremy Joseph Christian, de 35 años, es un conocido supremacista blanco, de acuerdo a medios locales.

“Este sospechoso estaba en el tren y estaba gritando, arengando y vociferando un montón de cosas diferentes, incluidas algunas que caracterizamos como discurso de odio”, dijo Simpson.

Ellos habían salido a defender a dos mujeres adolescentes, una de ellas vestida como musulmana con un ‘hijab’ (velo) y la otra era una negra.

Un tercer hombre, de 21 años, identificado como Micah David-Cole Fletcher, resultó herido y fue hospitalizado.

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.

— President Trump (@POTUS) May 29, 2017