Copa Confederaciones: Sebastián "Chamagol" González reforzará a Direct TV

El 19 de julio de 2014, Sebastián “Chamagol” González comunicó por Twitter la decisión más dolorosa que debe tomar un futbolista: retirarse. “Amigos, con el respeto de siempre quiero compartir la decisión de retirarme oficialmente del fútbol. Gracias Fútbol”, fue el breve texto que acompañó el comunicado con el que ponía fin a una carrera en la que marcó cerca de 200 goles en los 17 años que estuvo activo profesionalmente. Pero en ese texto también daba a conocer su nuevo desafío. “Gracias a Dios sigo siendo un privilegiado ya que estaré desde la otra vereda realizando algo que también me apasiona… comentarista de fútbol”, adelantaba. En ese tiempo, ya se desempeñaba en los medios en los que actualmente trabaja: radio Clave y CDF. “El retiro pasa por una oportunidad que me ofreció el CDF”, recuerda el ex delantero.

Hoy, casi tres años después, el ex delantero está a días de enfrentar uno de los desafíos más atractivos que le ha dado su nueva carrera, ya que será el comentarista de la señal Direct TV para la Copa Confederaciones a realizarse en Rusia entre el 17 de junio y el 2 de julio. “Sobre todo por las expectativas con las que va el equipo, porque los jugadores plantean ganarla. Me da satisfacción y una responsabilidad mayor”, confiesa González, quien junto Herman Chanampa serán los encargados de dar las novedades relacionadas con la selección chilena en el equipo que liderará Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. Además, la dupla será una alternativa al audio tradicional de la señal para los partidos de la Roja en Rusia. “Hay que estar bien preparado y ser bien imparcial en cuanto a lo que genera la selección para nosotros. Vamos como representantes chilenos para Latinoamérica”, explica.

Desde hace algunos años, el salto de ex jugadores a la labor de comentarista se ha vuelto algo común en los distintos medios nacionales especializados y muchos, tal como Sebastián González, han realizado y finalizado el curso de entrenador. “Me ha servido mucho y enseñado mucho. El curso va más por aprender de la parte teórica apuntando como comentarista”, cuenta, para luego explicar en qué puntos pone énfasis al realizar su trabajo de comentarista. “La diferencia de haberlo jugado es clara con alguien que no lo ha hecho, pero eso no te avala de saber de fútbol. Hay que estudiar y prepararse para saber comunicarlo y decirlo para que te entiendan. Yo trato de enfocar mis comentarios en dar mucho más de fundamento y teoría. Eso da mayor credibilidad a lo que uno comenta”, cuenta el ex Colo Colo. Sobre sus referentes, “Chamagol” destaca a Luis García y el chileno Luis Omar Tapia. “Son los relatores que me gustaban”, remata.

Esta será la quinta vez consecutiva que Direct TV transmitirá la Copa Confederaciones. En esta oportunidad, todos los partidos se podrán ver en HD, habrá audio diferenciado en los partidos de Chile y transmisión en plataformas online. Todo a cargo de un equipo conformado por más de 30 enviados especiales.