La travesía por Europa del actual maestro de Johnny Herrera en la U

El buen momento por el que atraviesa la Universidad de Chile tras el título conseguido en el torneo de Clausura 2017, no sólo ha significado una vitrina para sus jugadores en el extranjero, sino que también para los integrantes del cuerpo técnico de Guillermo Hoyos.

De esa forma, el preparador de arqueros de los azules, Gustavo Flores, fue invitado a dos congresos para especialistas del puesto en Europa, donde expondrá la metodología de trabajo que tiene en la U, con Johnny Herrera como ejemplo gráfico inclusive.

Mientras que en Porto (Portugal) expuso el pasado domingo para el 4º congreso internacional de entrenamiento de guardametas, la próxima semana y durante tres días lo hará en el 10º seminario de ApportGarda en Verona (Italia), junto a los especialistas de elencos como Juventus, AC Milán, FC Barcelona, Fenerbache, Lazio, etc, según lo relatado a El Gráfico Chile.

¿Qué significa para usted participar de estos congresos como representante de la U?

Es una caricia para el alma. Estas cosas no son fáciles de conseguir porque estamos en un sitio donde los europeos no son mucho de mirar para Sudamérica porque acá está todo, esas son las lindas cosas que te apasionan en el fútbol, y ahora yo tengo la oportunidad.

¿Para qué lo requerían específicamente a usted?

Yo expuse acerca de la metodología de mi trabajo apuntado al fundamento ofensivo, a lo que yo trabajo en la táctica de juego con los pies, mostrando una línea de trabajo donde gustaba ese perfil de juego en arqueros.

¿A Johnny Herrera lo usó de ejemplo en ese sentido?

Los ejemplos son siempre sobre arqueros distintos, situaciones de juego diferentes que las plasmo con diferentes videos. Con Johnny usé una foto e imagen de ejemplo, pero también de otros arqueros como Buffon, Neuer, quienes tienen un futbol de elite y remarcando las cosas que se hacen bien.

¿Qué aportará usted a estos congresos y que le aportan a usted?

Yo he hablado (en Portugal) y hablaré (en Italia) sobre el juego con los pies y en base a eso cuales son los recursos que tengo, cual es mi línea de trabajo. Por otro lado me ha llamado la atención el tema de las luces, porque a mí se me da mucho trabajar con estímulos visuales.

Gustavo Flores compartió con los preparadores de arqueros de Palmeiras, Sporting de Lisboa, Watford, entre otros / Gustavo Flores

En Portugal se pudo codear con importantes clubes.. ¿La U era el único equipo sudamericano representado?

Es un congreso bastante lindo, humano. El organizador es Hugo Oliveira del Watford de inglaterra, y también estaba el del Chelsea, uno del Manchester City, de Estoril de Portugal, Jon Pascua (Selección Filipinas) y también de Brasil estaba Oscar Rodriguez de Palmeiras.

Ahora irá a Italia ¿es un seminario con mucha tradición?

Es el mejor en la linea de entrenamiento de arqueros, ahí estará la Juventus, el AC Milan, Barcelona y más nombres. Es el décimo de su tipo y el que más tiene tradición. El de Portugal es el cuarto, es algo nuevo la verdad.

¿Después de eso disfrutará las vacaciones tras la U campeón?

Casualmente salía hoy (lunes) mi familia y ya se está viniendo a Madrid. Nos quedamos haciendo tiempo acá hasta que empiece el congreso en Italia, e iré a España porque mi señora tiene familia acá en Jerez y de ahí a Garda, al congreso.