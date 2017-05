Ministro del Interior descarta decretar estado de excepción en La Araucanía

El ministro del Interior, Mario Fernández, se refirió a la polémica por los hechos de violencia en la región de La Araucanía, descartando aplicar estado de excepción en la zona.

Esto, en relación a las peticiones de dirigentes de los transportistas, como la Confederación Nacional de Transporte de Carga, quienes ayer le solicitaron esta medida.

“Venían con un planteamiento complejo que a priori se sabía que no íbamos a aceptar”, dijo el secretario de estado a Tele 13 Radio.

Además, explicó que este tipo de mecanismo “es una excepción específica, delimitada, (lo que ocurre en La Araucanía) es un delito por lo demás, no tiene por qué afectar a todos los miles de personas que viven en La Araucanía, que verían conculcados o limitados sus derechos”.

Si bien reconoció que “hay una situación compleja” en la zona, “es una situación que lleva varios siglos, pero no altera la vida normal de la enorme mayoría de los habitantes de la novena región”.

“Hay hechos terroristas, la quema de siete vehículos con el objetivo de causar terror es un acto de terrorismo”, indicó Fernández, agregando que en el país debiera darse la discusión de una forma “jurídica”.

Asimismo, el titular del interior señaló que el Gobierno no tiene un complejo para utilizar las Fuerzas Armadas para controlar el orden público.

“Yo he sido ministro de Defensa, no tengo ningún complejo si es que la situación lo amerita. Estamos ante un delito concreto cuya ocurrencia, no tiene por qué afectar la vida normal de miles de personas que verían afectados sus derechos constitucionales”, puntualizó.