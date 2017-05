¿No se cansa? El preocupante registro de minutos jugados por Alexis en la última temporada

Alexis Sánchez se caracteriza por jugar todos los partidos de su equipo, sin descansar y dejando todo en la cancha hasta el último instante sin medir consecuencia alguna.

Pese a ello, el delantero tocopillano del Arsenal inglés jugó una temporada casi completa sin lesiones y por eso se ubicó dentro de los 15 jugadores de las cinco grandes ligas euopeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) según un estudio realizado por el CIES Football Observatory.

Sánchez está en el puesto 13º de la lista con 4.854 minutos en la temporada en 58 partidos disputados, contando todos los encuentros oficiales de los Gunners por Premier League, Champions League, FA Cup y League Cup, además de los pleitos de la Selección chilena por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

De hecho, el chileno no descansó nunca en este curso, faltando a muy pocos cotejos, salvo cuando Arsene Wenger consideró darle libre en encuentros de menor cuantía, como en las copas inglesas.

Quedando por disputar solo la final de la Champions League, el futbolista que más minutos disputó en la temporada fue el francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid español, que sumó 5.454 minutos en torneos oficiales, también contando a la selección francesa.

Más atrás están el nigeriano Wilfried Ndidi (Leicester City, 5.290′), el español Koke Resurrección (Atlético de Madrid, 5.274′), el croata Danijel Subasic (Mónaco, 5.250′) y el polaco Kamil Glik (Mónaco, 5.190′).

Solo quedan por completar los finalistas de la Champions League de Juventus y Real Madrid. De hecho, si el argentino Gonzalo Higuaín de los italianos juega los 90′ de la final de Cardiff, el próximo sábado, superará a Alexis por tres minutos.

Una lista que destaca al nacional, pero también que preocupa por el tremendo desgaste del crack de la Roja.

New @CIES_Football Weekly Post on stakhanovist players: the 100 footballers who played the most official minutes at https://t.co/IszvcRGnbl pic.twitter.com/NObKccub5X

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 30, 2017