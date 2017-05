La Roja asume el favoritismo en la Confederaciones: "El mundo nos ve con otros ojos"

Tras una extenuante temporada de fútbol en sus clubes, la selección chilena comienza a prepararse para la Copa Confederaciones en su calidad de campeón de la Copa América, por lo que se transforma en uno de los favoritos para quedarse con el trofeo antesala del mundial en Rusia.

Las buenas actuaciones del plantel de La Roja motiva la ilusión de los hinchas, por eso Pedro Pablo Hernández promete dejar todo para vencer en la competencia que comienza el 18 de junio contra Camerún: “Es una linda prueba, obvio que me encantaría traer otro trofeo para la selección. Iremos a buscarla, es muy duro pero vamos a buscar la copa. Hemos tenido un año cargado pero ya habrá tiempo para descansar, por eso estamos muy ilusionados”.

El jugador del Celta de Vigo tuvo una buena temporada luchando por el título en la Europa League, sin embargo, no se confía y anuncia que luchará por un puesto en el equipo de Juan Antonio Pizzi: “No me siento 100% seguro, tengo otros compañeros que tienen el deseo de estar entre los 23 y no me puedo quedar de brazos cruzados. La selección tiene muy buenos jugadores, es obvio que ganando dos Copa América. Todos estamos bastantes maduros, somos conscientes de la exigencia, ojalá sea nuestra mejor versión y podamos ganar otro título“.

Para el volante será importante cerrar la temporada con un éxito en el torneo en que Chile jugará en el grupo contra Camerún, Alemania y Australia: “Tenemos la ilusión de traer otro título al país“, finalizó.

Fuenzalida y Hernández lucharán por un puesto de titular en La Roja (Foto: Photosport)

La confianza del Chapa y la renovación de la generación dorada

José Pedro Fuenzalida también es positivo a la hora de pensar en el debut con los africanos en la cancha de Otkrytie Arena de Moscú: “Cambiamos la imagen y ahora los otros equipos nos respetan, somos una selección fuerte y vamos con la mentalidad del título. Las copas ganadas hacen que el mundo nos vea con otros ojos, y nosotros asumimos el favoritismo“, señaló en conferencia de prensa.

La cita en el país europeo será la primera en que participará Chile y pese a la confianza, el Chapa cree que el duelo con Alemania será muy complicado: “Hay jugadores de gran categoría que vienen apareciendo, analizar antes de jugar es muy difícil, hay que prepararse como si fuera el mejor equipo“, aclaró.

Pese a que todo el trabajo de La Roja está enfocado en el torneo de la FIFA, el carrilero de la UC valora el trabajo de proyección de Pizzi que en esta prenómina tiene una buena disputa por ser delantero entre Nicolás Castillo Y Felipe Mora.

“Creo que es importante, positivo para la selección que aparezcan jugadores jóvenes como Nico (Castillo), (Felipe) Mora, que puedan competir con Eduardo Vargas. Es bueno, una competencia sana, porque son 23 los que van, hay mucha ilusión y estas semanas sirven para prepararse y luchar por un puesto“, aseguró.

Además de finalizar su comentario contando el estado de su compañero Nico Castillo y jugadores con problemas físicos, como Claudio Bravo o Gonzalo Jara: “(Castillo) está con muchas ganas y el deseo de recuperarse. He visto al Nico con entusiasmo. Él verá si su cuerpo le permite estar presente en esta copa (…) (Bravo y Jara) están en su momento normal de preparación. El partido del viernes es importante, encontrarnos como equipo y sumar minutos. Nosotros vamos con la idea de ganar e irnos de buena manera”, finalizó.