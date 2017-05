"Solar Probe Plus": así es la nueva e intrépida misión de la Nasa para "tocar el sol"

Este miércoles la Nasa hará historia al anunciar todos los detalles de la misión más intrépida de la agencia espacial estadounidense en los últimos años: ir en búsqueda de la posibilidad de “tocar el sol”.

Entre el 31 de julio y el 19 de agosto de 2018 se espera que se lance la sonda “Solar Probe Plus”, la cual buscará acercarse a 6,2 millones de kilómetros del Sol, la distancia más cercana que una máquina u objeto humano ha estado de la estrella.

El objetivo será estudiar la atmósfera del Sol para así poder sacar conclusiones sobre temáticas como las posibles repercusiones climáticas que podrían impactar a la Tierra o sobre el funcionamiento en sí de la estrella.

De esta manera, “Solar Proble Plus” experimentará los niveles de radiación más altos de la historia, además de tener que soportar temperaturas que superarán los 1.377 grados Celsius.

We’re making an announcement about Solar Probe Plus on May 31 at 11am EDT. Tune in on @NASA TV: https://t.co/ECEIXnuSer pic.twitter.com/rJsT81SNRt

— NASA Sun & Space (@NASASun) 28 de mayo de 2017