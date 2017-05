El trabajo soñado para los "catlovers": clínica veterinaria busca "abrazadores de gatos"

El sitio web JustCats dio a conocer una oferta que es el trabajo soñado para todos los amantes de los felinos: “abrazadores de gatos”.

Esto debido a que la clínica veterinaria con sede en Dublin busca a una persona que debe cumplir un único requisito: amar a los mininos, a los cuales deberá cuidar y alimentar, además de la mencionada muestra de afecto.

Eso sí, piden que la persona que sea escogida debe tener paciencia ya que tendrá que acariciar por varios minutos a los gatos, por lo que se señala que el elegido debe tener “manos suaves”.

Además, debe tener cuidado con al momento de susurrarle palabras de apoyo y cariño a los felinos tras las operaciones o atenciones médicas que se les haga, ya que la idea es que con la voz y los abrazos logren “calmar los nervios de algunos de nuestros pacientes”.

— Just Cats Vet Clinic (@JustCatsDublin) 23 de mayo de 2017