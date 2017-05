¡Tremendo susto! Orlando Bloom casi muere a causa de un extremo entrenamiento para tonificar su cuerpo

Algunas celebridades llegan a recursos extremos para lucir un cuerpo tonificado, debido a la presión de Hollywood por se un símbolo sexual. Tal es el caso de Orlando Bloom, quien recurrió a un entrenamiento que puso en riesgo su vida.

El actor reveló en entrevista con James Corden que estuvo a punto de morir en dos ocasiones debido a la peligrosa rutina de ejercicios que le recomendaron hacer.

La estrella de “Piratas del Caribe” contó cómo el surfista Laird Hamilton le enseñó a hacer un arriesgado método para tonificar su cuerpo rápidamente: hacer pesas bajo el agua.

“Sujetas un par de mancuernas de unos 22 kilos, aguantas la respiración y caminas bajo el agua haciendo pesas. (…) Cuando aguantas la respiración de esa manera y pones tu cuerpo en tensión así, es un entrenamiento mucho más intenso”, explicó Bloom.

Sin embargo, el mismo actor confesó que dejó de hacer este extremo entrenamiento ya que se llevó un par de sustos.

“Puede ser realmente bueno para ti, pero yo lo llevé al límite. No tenía a nadie que me supervisara. Tuve que desmayarme dos veces para darme cuenta de que no debía volver a hacerlo“, añadió el actor de 40 años.