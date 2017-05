Alerta por acelerado avance de grieta en la Antártica que dejará gigantesco bloque de hielo a la deriva

Preocupación existe en el mundo científico por el rápido avance registrado durante el mes de mayo en la grieta que atraviesa la plataforma de hielo Larsen C, en la Antártica, que podría producir uno de los icebergs más grandes jamas registrados.

Según la información publicada por los investigadores del Proyecto MIDAS, Adrian Luckman y Martin O’Leary, la placa se mantiene unida al continente helado por aproximadamente 13 kilómetros de hielo.

Es decir, si pensamos en una distancia lineal, lo que impide que el bloque quede a la deriva, es un tramo similar al que cubre la Línea 1 del Metro desde estación República a Escuela Militar.

La investigación de Luckman y O’Leary, publicada este miércoles determinó que durante mayo la grieta mostró un avance total de 17 kilómetros, el incremento más grande desde enero de este año.

Este avance se produjo a una velocidad aproximada de 94 metros por hora durante el quinto mes del 2017.

The rift in Larsen C has grown by 17km in the last few days, and is now only 13km from the ice front. More details: https://t.co/thwsB75fYM pic.twitter.com/TUay0gu8s3

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) May 31, 2017