Chile y Tailandia sostuvieron primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC

La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio desde la puesta en vigencia del TLC entre Chile y Tailandia, sostuvieron ambos países en Bangkok, donde abordaron una serie de temas orientados a mejorar la implementación del Acuerdo, para incrementar el comercio recíproco.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Tailandia entró en vigencia el 5 de noviembre de 2015 y aborda materias como el Comercio de Bienes, de Servicios, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Medidas Sanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Cooperación, Transparencia y Solución de Controversias. El acuerdo otorgó acceso preferencial inmediato a más del 90% de los productos y no considera excepciones.

“Es importante destacar que acordamos evaluar la posibilidad de iniciar una negociación de un acuerdo sobre inversiones, propusimos una serie de mejoras al TLC para facilitar el comercio e iniciar cooperación en materias medio ambientales, laborales y de promoción de la igualdad de género”, el director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Pablo Urria.

En el marco del encuentro también Tailandia se comprometió a viajar a Chile en los próximos meses para realizar un comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y revisar las condiciones para avanzar en las autorizaciones para la exportación de productos agrícolas chilenos a ese país.

La segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLC entre Chile y Tailandia se realizará en Chile en el año 2018.

Tailandia es la segunda mayor economía de ASEAN, con alrededor de 68 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$ 16.097. El 4% de sus importaciones son alimentos y en estos momentos Chile no supera los 100 productos en su canasta exportadora hacia ese país de un total de 3.821 bienes del universo total. Por lo tanto, se estima que hay un espacio amplio aún para seguir creciendo con el comercio chileno hacia ese país.

Intercambio comercial

En la actualidad Tailandia el décimo octavo socio comercial de Chile, con un intercambio comercial que el 2016 alcanzó los US$ 990 millones, representando el 0,8% del comercio exterior chileno. En el mismo período las exportaciones chilenas a ese mercado sumaron US$ 305 millones, mientras que las importaciones chilenas desde Tailandia alcanzaron los US$ 686 millones.

Entre los principales productos chilenos que se benefician con un arancel cero desde la entrada en vigencia del TLC se encuentran los cátodos de cobre, truchas congeladas, concentrados de molibdeno, carbonato de litio, carne bovina, de cerdo, de cordero y de aves, leche condensada, quesos, nueces, paltas, pasas, pasta de tomates, cajas de cambio para automóviles, productos de madera, papel y cartones. Entre los productos con desgravación a 3 años es importante destacar las manzanas, cerezas, kiwis y arándanos.

Por su parte, dentro de los principales productos tailandeses que han ingresado con arancel cero a Chile, se encuentra el petróleo, gas natural, camionetas, automóviles, conservas de atún, cámaras fotográficas digitales y conservas de piña.