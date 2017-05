¿Qué es covfefe? El tuiteo nocturno del presidente Trump que tiene confundido a internet

Un nuevo post del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter generó una avalancha de comentarios, pero esta vez para preguntarse que habrá querido decir la autoridad.

El comentario no tiene nada que ver con Rusia, o con sus desacuerdos con la canciller alemana Angela Merkel, sino mas bien con la prensa negativa y con una particular palabra.

Todo comenzó con un comentario que posteriormente fue borrado, en el que Trump señalaba “pese a la constante prensa negativa ‘covfefe’”.

El post generó incertidumbre, pero desapareció rápidamente de la red social, aunque ya se había convertido en trending topic, lo que tenía ansiosos a quienes están en Twitter.

Eso hasta que el Presidente de EEUU volvió a twittear la extraña palabra. “¿Quién es capaz de adivinar el verdadero significado de #covfefe? ¡Disfrútenlo!” escribió.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

El tuiteo ya acumula 18 mil retuit y 12 mil comentarios, entre los que se despliegan las más curiosas teorías sobre la particular “covfefe”.

