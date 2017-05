La inesperada confesión de Iván Torres que romperá el corazón a los fans de los nombres de "TV Tiempo"

Iván Torres es el emblema del tiempo en TVN. Hombre de mil batallas, es habitual verle en el matinal, en el pronóstico del clima en la noche y hasta bailando en estelares de la señal estatal.

Sin embargo, pese a ser reconocido en pantalla por su buen humor, sorprendió en entrevista con LUN al reconocer que no le gustan los nombres falsos que aparecen en “TV Tiempo”, hecho que se convirtió en viral el martes en las redes sociales.

“No me gustan, no es mi humor. Me río con otras cosas”, aseguró el hombre. “Creo que ya pasó su tiempo. Sé que a harta gente le gusta y de hecho reconozco que hay muchos nombres bien creativos, pero a mi simplemente no me gustan”, admitió.

Sobre los motivos de su desaprobación, señaló que encuentra que “estamos muy al límite. Esto puede pasar a ser fome repitiendo la fórmula”. Por lo mismo, indicó que manifestó su rechazo, pero que por “órdenes de arriba”, la medida continúa.

De esta manera, Johnny Memojo, Máximo Chaparrón y Aquiles Abrigo todavía seguirán con vida en las pantallas de la señal estatal.