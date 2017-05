La provocadora foto con la "cabeza decapitada" de Trump que causó un escándalo

Donald Trump criticó este miércoles a la comediante estadounidense Kathy Griffin después de que apareciera en un video sosteniendo en su mano una cabeza falsa con el rostro del presidente lleno de sangre.

ESTA ES LA IMAGEN:

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017