Mejor conectividad y mayor frecuencia: los principales desafíos de la futura Línea 7 del Metro

En noviembre de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet anunciaba el inicio de los estudios para la construcción de la futura Línea 7 del Metro. Luego de casi tres años de aquel día, este miércoles se conoció el trazado que tendría este nuevo recorrido del tren subterráneo.

Según El Mercurio, la futura línea del Metro unirá desde Renca hasta Vitacura, a través de comunas como Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago y Providencia.

El trazado de 30 kilómetros sería financiado por la empresa, descartándose así la opción de concesionar su construcción, y su costo sería cercano a los US $2.900 millones.

Para Louis de Grange, experto en transporte y miembro del equipo asesor del ex presidente Sebastián Piñera, la nueva Línea “es un muy buen trazado, aunque falte por definir el lugar de las estaciones y la fecha de inicio de ejecución”.

Apenas se conoció que la empresa evaluaría su construcción, siempre se apeló a que su recorrido fuera paralelo a la Línea 1, la cual en la actualidad soporta el 40% de la demanda total del servicio.

Según De Grange, el nuevo trayecto junto con descongestionar la principal arteria subterránea, permitirá “aumentar la frecuencia de las líneas 2, 4 y 5”.

“En la actualidad estas líneas operan al 70% y no pueden aumentar su frecuencia porque los pasajeros no caben en la Línea 1, al no poder conectar en Baquedano, Los Héroes y Tobalaba. Con la Línea 7 no sólo descargan la Línea 1, también se aumenta la frecuencia de estos otros recorridos”, explicó el académico de la UDP.

Proyecto de Línea 7

Inicio: Vicuña Mackenna con Brasil (Renca) Norte a sur por avenida Vicuña Mackenna Avenida Huelén (Cerro Navia) Poniente a Oriente: avenida José Joaquín Pérez Calle Mapocho (Quinta Normal y Santiago) Combinación Línea 2 y 3 en estación Cal y Canto Avenida Cardenal José María Caro Combinación con Línea 1 en Baquedano Combinación con Línea 1 en Salvador Avenida Andrés Bello (Providencia) Avenida Vitacura Avenida Presidente Kennedy (Vitacura y Las Condes) Fin: Avenida Las Condes con Estoril (Vitacura)

Para Ricardo Hurtubia, académico de la Universidad Católica e ingeniero en Transporte, el trayecto presenta el desafío de disminuir la congestión vehicular en las zonas más concurridas de la capital, como el casco histórico, Providencia y “Sanhattan”.

“Se debe lograr que la gente que viene desde el oriente tenga el incentivo de usar esta línea, si no es así, irá llena en un sentido y vacío en el otro. Hay que desincentivar el uso del auto al oriente, buscándole buena conectividad desde los sectores residenciales o a través de estacionamientos en la estación”, señaló.

En tanto, en la zona poniente la tarea sería similar aunque con diferentes características. “En Renca y Cerro Navia debes preocuparte que el acceso a las estaciones sea bueno, principalmente vía bus y/o bicicleta pública”, agregó.

Pese a reconocer el beneficio que poseerá el trazado, Hurtubia hace algunos reparos en el recorrido de la línea por el centro capitalino. “No me convence que haya un tramo más o menos largo en Baquedano. Podría haber sido unas cuantas cuadras más al sur, por Santa Isabel o avenida Matta, ahí habría hecho un trabajo parecido”, indicó Hurtubia.

En este sentido, asume que desde el Gobierno ya se debe estar estudiando una nueva línea, “la cual debería ser en sentido poniente-oriente por el sur”.

Cuenta pública presidencial

Esta información revela de forma prematura una de las principales novedades que tendría la cuenta pública que realizará este jueves la Presidente Bachelet ante el pleno del Congreso Nacional. No obstante, se espera que la Mandataria entregue más detalles sobre este proyecto, como la fecha en que se iniciarán las obras.