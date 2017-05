Tasa de desocupación aumenta al 6,7% en el trimestre febrero - abril

La tasa de desocupación del trimestre móvil febrero-abril llegó al 6,7%, lo que representa 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y 0,1 pp. en comparación al mismo periodo de 2016, representando 585.490 personas las que se encuentran en esa condición,según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por sectores, la Industria Manufacturera (6,1%), Otras Actividades de Servicios (12,9%) y Actividades de Salud (6,5%) impulsaron el crecimiento de los Ocupados en doce meses. Por otro lado, Hogares como Empleadores (-5,7%), Actividades Financieras y de Seguros (-10,3%) y Servicios Administrativos y de Apoyo (-6,8%) consignaron las reducciones más llamativas, detalló el organismo.

En tanto, los trabajadores por Cuenta Propia (5,0%) incidió mayoritariamente en el alza de los Ocupados, mientras que Asalariados (trabajadores formales con contrato) apenas creció 0,3%, aunque revirtió cuatro períodos de disminuciones consecutivas. En tanto, Personal de Servicio Doméstico (-7,7%) descendió.

Otro dato que resalta del informe es que la tasa de desocupación femenina (7,4%) creció más que la masculina (6,1%).

Los empleo a tiempo parcial también registran un aumento versus los de jornada completa. Esto se observa en la cantidad de horas habitualmente trabajadas, ya que el tramo de 1-30 horas o tiempo parcial anotó un incremento de 9,0%, siendo la mayor incidencia en el alza anual de los Ocupados, mientras que quienes trabajaron 45 horas a la semana o jornada completa crecieron 0,2%, aunque revirtiendo cinco períodos de descensos consecutivos. En tanto, el promedio de horas efectivamente trabajadas disminuyó, situándose en 37 horas.

Respecto de esto último, el informe del INE indica que la principal razón mencionada para no trabajar más horas, que explicó el alza de los Ocupados a tiempo parcial involuntario, fue “porque la empresa no dispone de más horas de trabajo o porque no hay trabajo”, motivo que creció 9,3% en doce meses.