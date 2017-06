Palabras de la Presidenta Bachelet sacaron ronchas en Piñera

No estuvo presente ni fue mencionado en el discurso. Sin embargo, el ex presidente Sebastián Piñera fue tema de la cuenta pública de la ex Presidenta Michelle Bachelet, dado que algunas aseveraciones de la Jefa de Estado fueron rápidamente asociadas al actual candidato de la oposición, quien, además, lidera las encuestas de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Las “alusiones” hacia Piñera se sintieron rápidamente en Valparaíso. A pocos minutos de discurso, la Presidenta enviaría su primer mensaje. “Queridos compatriotas, no nos engañemos: quien quiera echar pie atrás en una política seria inclusiva y responsable, como es la gratuidad en educación superior, le estará dando la espalda a Chile y a las familias chilenas”, aseguró en directa alusión a las críticas que el otrora mandatario ha realizado al respecto.

Pasarían varios minutos y la presidenta traería a la memoria colectiva de los asistentes al ex presidente y la derecha. Al comenzar a describir las políticas de su gobierno con respecto a delincuencia, Bachelet aseguro que este era “un tema con el que no se juega”, considerando que no era “ético procurar ventajas políticas con la inseguridad de las personas”.

Piñera responde

No habían pasado muchos minutos de culminado el acto en Valparaíso, y Sebastián Piñera iniciaba una conferencia de prensa llena de críticas hacia el discurso presidencial.

“Fue una cuenta muy autocomplaciente, la Nueva Mayoría y la Presidenta nos han notificado a todos que no habrá rectificación del rumbo y van a continuar por un camino equivocado que ha provocado tanta frustración, estancamiento y dolor a tantos chilenos”, señaló.

Con respecto a las aseveraciones sobre educación que realizó Bachelet, el candidato presidencial sostuvo que en esta materia “da la impresión que este gobierno está más preocupado de destruir la educación privada que de enfrentar el tema fundamental que es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes”.

A su vez, también abordado con respecto a las acciones de este gobierno relacionadas a seguridad, y también en alusión a lo abordado por la Mandataria, Piñera desechó las cifras de la gobernante que aseveraban una disminución al respecto y aseguró que “todos sabemos que la delincuencia está creciendo y a veces sin control”.