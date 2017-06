Encuesta CEP: Ossandón y Beatriz Sánchez registran alzas y Piñera sigue liderando la carrera presidencial

Los candidatos Manuel José Ossandón y Beatriz Sánchez, registraron el mayor incremento en las preferencias, según los resultados dados a conocer este viernes de la última encuesta CEP, correspondiente al periodo abril-mayo.

Según la información dada a conocer por el Centro de Estudios Públicos, en la pregunta abierta sobre quien quiere que sea la o el próximo Presidente de Chile, Ossandón registró un crecimiento de 3 puntos, anotando un 5% de las mencione.

Por su parte, Beatriz Sánchez anotó un 4,8%. Cabe mencionar que en la encuesta anterior la periodista y candidata por el Frente Amplio no fue mencionada, porque aún no se definía su participación.

En cuanto al ex Presidente Sebastián Piñera, un 24% le dio su apoyo, registrando un incremento de 4% respecto de la muestra anterior.

El candidato de la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Goic, por su parte bajó un punto, quedando con un 13% de las menciones.

La senadora Carolina Goic, candidata de la DC registró un 2% y Marco Enríquez-Ominami obtuvo un 1,5%.

¿Quién cree será Presidente?

Por otra parte ante la consulta de quien cree que será el próximo Presidente, la encuesta CEP reveló que Piñera obtuvo un 44,7% seguido por Alejandro Guillier que obtuvo un 12,7%.

Más atrás quedaron Beatriz Sánchez, con un 1,5%, seguida por Manuel José Ossandón, quien obtuvo un 1,3%

En esta pregunta un 39% de la menciones fue a la alternativa No Sabe/No contesta.

Segunda vuelta

La encuesta CEP midió también lo que ocurriría en dos escenarios de segunda vuelta. En ambos casos el ex Presidente Sebastián Piñera se impuso, aunque la mayor distancia la obtuvo en la medición con la senadora de la DC, Carolina Goic.

En esta línea, al medir a Piñera con la candidata de la Democracia Cristiana, el ex Presidente obtiene un 36% frente al 14% de Goic. De quienes contestaron, un 32% aseguró que no votaría, mientras un 18% optó por la opción no sabe/no contesta.

Si el escenario de segunda vuelta fuera entre Piñera y Guillier, el primero obtendría un 33% de las preferencias frente al 29% del candidato de la Nueva Mayoría.

Por su parte un 22% de los encuestados dijo que no participaría de esta votación y un 16% no sabe o no contesta.

