Investigan aparición de soga colgando en museo de cultura negra de EEUU

La policía de Washington anunció que iniciará una investigación tras el hallazgo en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de una soga colgando, un aberrante símbolo de la esclavitud y de la época de los linchamientos en Estados Unidos.

El descubrimiento en el museo, cercano a la Casa Blanca y que inauguró el año pasado el entonces presidente Barack Obama, suscitó el jueves reacciones de indignación y condenas unánimes en el país.

La soga apareció el miércoles en una de las salas del museo, que fue cerrado parcialmente durante casi tres horas, tiempo en el que la policía descartó la hipótesis de algún peligro para los visitantes.

Bunch denunció el hecho como un “acto atroz” y recordó que la soga era “un símbolo de extrema violencia para los afroestadounidenses”.

