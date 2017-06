Tres multitiendas lideran el número de reclamos al Sernac

Fueron un total de 808 reclamos los que finalmente recibió el Sernac relacionados al CyberDay, cuyos motivos de reclamo son principalmente por incumplimientos de las promociones, publicidad engañosa, precios que no eran ofertas reales e inconvenientes en los sitios web, sobre todo al momento de elegir y pagar los productos.

Eso sí, el organismo indicó que al considerar sólo los tres días que se extendió el evento ecommerce, recibió 677 quejas de parte de los consumidores, mientras que el resto se produjo en días posteriores.

Respecto a los reclamos recibidos específicamente durante los días en que se desarrolló el CyberDay (29,30 y 31 de mayo), existe una disminución del 24% en comparación al “CyberMonday 2016” de noviembre, oportunidad en que el que el Servicio recibió 839 casos. Además, en esta oportunidad participaron más empresas que en 2016 (más de 160 proveedores).

Entre las empresas que concentran la mayor cantidad de reclamos están:

Durante el evento, también se estuvo monitoreando a través de la red social Twitter, obteniendo alrededor de 880 menciones a través del hashtag #CyberDaySERNAC, siendo los problemas más comunes informados por los usuarios los precios inflados, problemas al momento de realizar la transacción, imposibilidad de retiro en local físico y cobros abusivos en los despachos, entre otros aspectos.

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que “se ha avanzado en estabilidad de las páginas, información de precios y stock, y en términos y condiciones, trabajando con la industria. En los temas pendientes, y frente a la posibilidad que las empresas no cumplan con las condiciones contratadas, como por ejemplo con problemas de entrega por retardo o falta de stock, es importante que se generen las compensaciones adecuadas a los consumidores, idealmente informadas con anticipación”.

La autoridad anunció que el organismo realizará una evaluación en detalle de los hallazgos detectados a través de los reclamos de los consumidores, de las alertas que nos llegaron a través de las redes sociales, y el levantamiento de información realizada por los ministros de fe del servicio.

Muñoz añadió que habitualmente la mayor cantidad de reclamos que recibe el Sernac sucede una vez terminado el evento, y que tienen que ver con problemas en el despacho de los productos, por lo que reiteró la necesidad que las empresas actúen profesionalmente y respeten al pie de la letra los plazos comprometidos con los consumidores.

“Esperamos que no se repitan los inconvenientes ocurridos en eventos anteriores, donde los consumidores reclamaban porque los productos enviados no eran los que ellos habían adquirido, no se cumplían con los plazos de despacho comprometidos o se producía la anulación de las transacciones por falta de stock”, resaltó la autoridad.