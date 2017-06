Donald Trump envía mensaje de apoyo al Reino Unido por los tres incidentes registrados en Londres

El presidente de EEUU envío su apoyo a Londres, luego que se conociera un furgón atropelló al menos 20 personas en el Puente de Londres y posteriormente se registraran “apuñalamientos” en el Mercado de Borough y un tercer incidente en la zona residencial de Vauxhall.

“Tenemos que ser inteligentes, atentos y resistentes. Necesitamos que los tribunales nos devuelvan nuestros derechos. Necesitamos el veto migratorio como un nivel adicional de seguridad”, afirmó Trump.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!

“¡Lo que sea que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y el Reino Unido, estaremos allí. DIOS LOS BENDIGA!”, agregó el mandatario.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017