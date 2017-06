Fotos: Ataque terrorista en Londres deja varias víctimas fatales

La Policía de la capital inglesa afirmó la noche de este sábado que el atropello de al menos unas 20 personas por un furgón en el Puente de Londres y los registros de apuñalamientos en el Mercado de Borough corresponden a un atentado. Confirmando de esta forma las sospechas que había anunciado la primera ministra británica Theresa May.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.

Además, el tercer incidente registrado durante esta jornada en un barrio residencial, Vauxhall, se trataría de un hecho aislado.

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket

