Un gay e hijo de inmigrante se convertirá en el próximo primer ministro de Irlanda

Leo Varadkar, un joven médico, homosexual e hijo de inmigrante indio, fue elegido este viernes como el nuevo líder del partido Fine Gael y será, si lo aprueba el Parlamento, el próximo primer ministro de la católica Irlanda.

Las elecciones primarias del partido centrista que gobierna Irlanda enfrentaron a Simon Coveney, ministro de Vivienda, y a Varadkar, ministro de Protección Social, que acabó imponiéndose.

Varadkar se convertirá en primer ministro a los 38 años cuando el Parlamento vuelva de su receso a finales de mes y confirme un nombramiento histórico por varios motivos.

Varadkar sustituirá al dimisionario Enda Kenny y romperá tres moldes: será el jefe de gobierno más joven de la historia de la República de Irlanda -que se independizó del Reino Unido en 1922- y el primero abiertamente homosexual e hijo de inmigrante.

“No es algo que me defina: no soy un político medio indio, ni un político médico, ni un político gay. Es simplemente parte de mí, no es lo que me define. Supongo que es parte de mi carácter”, afirmó Varadkar en 2015, poco antes que se aprobara el matrimonio homosexual en Irlanda.

Hijo de un médico indio de Mumbai y de una enfermera irlandesa, el próximo primer ministro tiene dos hermanas mayores y creció en Dublín.

Pese a su formación en medicina, fue elegido concejal cuando tenía poco más de 20 años y pasó a dedicarse completamente a la política al ser elegido diputado en 2007.Actualmente es ministro de Protección Social y ha ocupado otros puestos en el gabinete.

Varadkar es descrito como muy inteligente pero tímido. También se ha ganado reputación de conservador directo y franco, lo que le ha valido alguna polémica. Los sondeos no le castigan por ello y prevén que Varadkar aumente la popularidad del Fine Gael, tras un periodo difícil por los recortes presupuestarios.