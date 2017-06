Piñera tras la CEP: "No es carrera corrida, la segunda vuelta va a ser estrecha"

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, celebró las cifras de la encuesta CEP, que volvió a ubicarlo en el primer lugar en la carrera a La Moneda, con el 23,7% de la preferencias frente al 12,8% de Alejandro Guillier, pero insistió en que todo se resolverá en segunda vuelta.

“Sin duda estamos contentos y agradecidos del apoyo y el cariño de la gente. Hemos crecido y mejorado en las preferencias de los chilenos para las primarias, para la primera vuelta y también para la segunda vuelta. Pero esta no es carrera corrida, estoy convencido de que la elección definitiva, que la tendremos en la segunda vuelta, va a ser estrecha”, señaló Piñera en entrevista con El Mercurio.

“Por eso hago un llamado a nuestros simpatizantes, adherentes y a los partidos a no caer en ningún triunfalismo, tenemos que seguir trabajando con dedicación. Y sobre todo con unidad. Eso fue lo que nos permitió ganar en 2009, y la falta de esa unidad explica la derrota de 2013”, añadió.

“A lo largo de su historia, la derecha muchas veces perdió porque no supo construir unidad, dedicando sus mejores fuerzas a una lucha fratricida (…) Cada vez que caemos en la división y en la descalificación vamos directo al fracaso. Pero creo que hemos aprendido de los errores. No todos, pero la gran mayoría”, agregó.

En cuanto a los emplazamientos de Manuel José Ossandón y Felipe Kast, sus rivales en las primarias de Chile Vamos, señaló que “me he hecho el firme propósito de no comentar ni criticar lo que hacen o no hacen, lo que dicen o no dicen mis contendores de las primarias. Por una razón muy simple: yo quiero contribuir a la unidad, porque la unidad nos va a hacer más fuertes”.