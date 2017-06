Medios londinenses hablan de "múltiples muertos" y testigos señalan a "dos o tres atacantes jóvenes"

Varios medios locales informan de un atropello masivo en el Puente de Londres. Un furgón habría arrollado a al menos 15 personas. La zona se encuentra colmada de agentes de seguridad y varios helicópteros patrullan la zona.

La Policía Metropolitana informa que aún no tiene información clara de los hechos, mientras algunos medios reportan disparos y ataques com puñales tras el atropello.

La situación es de gran tensión, pues es el mismo lugar donde el 23 de marzo un terroristas atropelló con un vehículo a decenas de personas, dejando cinco muertos y 29 heridos.

Mientras las efectivos recogen información, hacen llamados a la población a alejarse de la zona afectada.

Por las redes empiezan a difundirse videos del actuar de la policía en locales y pub para llamar a la calma.

Hoteles, pub y restaurantes fueron rápidamente evacuados por la policía.

El diario The Telegraph informa de que la agencia especial de bombas de la Policía Metropolitana ha llegado al Puente de Londres. Se estima que han llegado al lugar del incidente entre 30 y 40 ambulancias.

En medio de un ambiente de tensión que aumenta, la Policía Metropolitana de Londres informa que responde de otro incidente en el Borough Market. Policías armados están en la zona.

El Borough Market es uno de los mercados de alimentos más grandes de Londres. Un punto de encuentro de muchos y visita imperdible para los turistas.

El Puente de Londres y el Borough Market quedan a seis minutos caminando, aproximadamente. Los dos puntos de tensión está a escasos metros distancia.

La policía anuncia informes de apuñalamientos en el Borough Market y de “incidentes” en otro barrio de la ciudad, llamado Vauxhall.

Ante la gran incertidumbre que se vive en Londres y por los informes de múltiples ataques, la Policía llama a la población a ponerse a salvo.

La Policía a la personas que viven cerca de Puente de Londres a que pernocten en lugares alejados.

Por redes sociales informan de apuñalamientos y disparos en el Borough Market.

En medio de la crisis, la gente ofrece sus casas a las personas que tienen que evacuar sus hogares en las zonas de incidentes.

La Policía llama: “Por favor mantenga la calma, pero estar alerta y vigilante. Estamos utilizando todos los conocimientos necesarios y recursos en # LondonBridge # BoroughMarket # Vauxhall”.

Crecen los llamados a cadenas de oración por Londres, ciudad que podría estar bajo ataques terroristas múltiples. Las autoridades, por el momentos, no informan de hechos más concretos de los que les hemos informado.

Testigos entrega información no confirmada de tres atacantes portando cuchillos que arremetieron contra personas en el mercado de Borough.

La BBC asegura que fuentes policiales habría confirmado al menos un muerto en el atropello masivo en el Puente de Londres.

Empiezan a aparecer imágenes de muertos en el Puente de Londres. Escenas impactantes y dolorosas comienzan a circulas por las redes.

La primera ministra, Theresa May califica de “potencialmente terroristas” los tres ataques que se vivieron en Londres.

Descoordinación en las autoridades británicas refleja la tensión que se vive en Londres. A minutos de que May calificara hechos de potenciales ataques terroristas, la Policía Metropolitana confirma que los incidentes del Puente de Londres y el mercado Borough fueron atentados terroristas.

Un ataque con cuchillo en Vauxhall fue calificado como un incidente aislado.

La confirmación de dos ataques terroristas llega cuando varios medios hablan de “múltiples muertos” producto de los ataques.

Los principales medios londinenses hablan de “varios” o “múltiples” muertos en el Puente de Londres, mientras testigos hablan de “dos o tres personas jóvenes de mediana estatura” que atacaron a la gente con cuchillos en el Borough.

Horrified London Bridge attack witness left covered in victim's blood https://t.co/8jH8CCKA8s — laura gwen cush (@cushy0101) June 4, 2017

Please use common sense and restraint in circulating pics and videos of incidents #LondonBridge #BoroughMarket — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

We have plans for every incident and keep these under constant review. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Monument London tube stations evacuated following a major incident on London Bridge. #London #7News pic.twitter.com/C0AeSTCSNJ — 7 News Sydney (@7NewsSydney) June 3, 2017

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

Please remain calm, but be alert & vigilant. We are using all necessary skills & resources at #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Love & prayers to everyone in London ❤️ When will this country be able to take a breathe! #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall pic.twitter.com/1PiwISVipm — Jane (@apositivejl) June 3, 2017

Breaking News: British police are responding to a THIRD 'incident' in the #Vauxhall area of London#LondonBridge pic.twitter.com/tOoJRZYe7X — Danny smith (@doglab) June 3, 2017

If anyone is stuck near #LondonBridge and wants a place to crash and a home cooked meal, then my house is only three mins away. Just message — Ellie Newey (@ellie_newey) June 3, 2017

Police say officers then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. pic.twitter.com/IBg7uXZWJA — Martin Williams (@Martin1Williams) June 3, 2017

Police are advising people who live within the London Bridge cordon to stay somewhere else tonight if they can https://t.co/pG2pq1rYn3 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 3, 2017

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Police are searching for three suspects who "may be armed" after the incidents at London Bridge, #Boroughmarket

pic.twitter.com/HeGSTLXPoA — L✌M (@Thyyms) June 3, 2017

Labor Senator @SamDastyari evacuated from London restaurant after major police incident at London Bridge. #7News pic.twitter.com/HJZRH1BLrM — 7 News Queensland (@7NewsQueensland) June 3, 2017

Armed officers also responding to incident in #BoroughMarket, UK police say. White House says POTUS has been briefed https://t.co/tQ9mdPykHO — NBC New York (@NBCNewYork) June 3, 2017

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

#LondonBridge incident: Reports bomb disposal unit has arrived at London Bridge as injured being given CPR https://t.co/pYkiuFVi5F pic.twitter.com/WZtV6CP9UT — The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2017

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/bjq15uVEmN — The Rouser (@RouserNews) June 3, 2017

Curren scenes at London Bridge pic.twitter.com/0lSkx7895e — Oliver Jones 🐝 (@OliverSJones) June 3, 2017

"London Bridge: Police responding to incident amid reports of multiple injuries"https://t.co/Ztuf79KVtH #LondonBridge — Charlotte Maslin (@CharMaslin) June 3, 2017

We are aware of reports on social media. We will release facts when we can – our info must be accurate #LondonBridge — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Horrific scene at London Bridge… bodies strewn over the pavement. B&Q van mounted the pavement. I feel sick pic.twitter.com/quDYWHRum3 — Ben Leo (@benleo89) June 3, 2017