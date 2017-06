El español desaparecido en Londres que se enfrentó con su monopatín a uno de los terroristas

Las autoridades británicas han reclamado las huellas dactilares de Ignacio Echeverría, el español desaparecido en el atentado de Londres del pasado sábado, para verificar si se encuentra entre los heridos de los hospitales, según dijo el padre de éste.

En declaraciones a Efe, Joaquín Echeverría aseguró que anoche las autoridades británicas pidieron las huellas de su hijo, de 39 años, para verificarlas en los centros sanitarios.

Explicó además que la atención del consulado español en la capital británica está siendo “exquisita” pero que no dispone de más información del paradero de su hijo, quien, en el momento de los ataques, no llevaba documentación.

Su hija Isabel, que también reside en Londres, alertó de la situación después de acudir a la casa de su hermano y no encontrarle.

“Fue por los hospitales pero no la dejan entrar por el protocolo del Reino Unido”, dijo el padre, quien prevé viajar a la capital británica el próximo jueves.

🚨🚨URGENT🚨🚨

Ignacio, a Spanish living in London, disappeared after #LondonAttacks.

If you see him call this number

☎️🇬🇧 07712764151 pic.twitter.com/khV0035QXk

— Emergencias CREM (@emergenciasCREM) June 5, 2017