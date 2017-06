"Patética excusa": Trump vuelve a atacar a alcalde de Londres tras sus declaraciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a arremeter hoy contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tras hacer declaraciones sobre el ataque ocurrido la noche del sábado pasado en la ciudad europea.

“Patética excusa del alcalde de Londres Sadiq Khan que tuvo que pensar rápido en su declaración de ‘no hay razón para alarmarse’. MSM (los principales medios de comunicación) están trabajando duro para vender esto”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!

