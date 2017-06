Trump exige acelerar la audiencia sobre decreto antimigratorio

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia que acelere la audiencia prevista sobre su decreto antimigratorio y que derogue otro fallo de una corte federal en Hawái que también bloqueó el decreto presidencial, aunque la decisión de esa apelación aún está pendiente.

En una serie de tuits que lanzó temprano en la mañana, el mandatario dijo además que Estados Unidos ya comenzó a aplicar “investigaciones exhaustivas” a los viajeros que llegan al país debido a razones de seguridad.

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017