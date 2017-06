El video viral de policía bailando salsa que generó fuerte debate en Alemania

Un vídeo viral de una policía de Berlín bailando salsa con un joven en plena calle durante el popular Carnaval de las Culturas del Mundo mientras estaba de servicio ha abierto un debate en las redes sobre el comportamiento de la agente, que unos aplauden y otros critican.

“¿Está bailando aquí la policía más genial de Berlín?”, titula el popular “Bild”, que indica que el baile que se marca la uniformada con el joven y que parece estudiado, en realidad tuvo lugar de manera casual durante esta concurrida fiesta que se celebra desde hace años en el multiétnico barrio berlinés de Kreuzberg coincidiendo con el largo fin de semana de Pentecostés.

El público aplaude y celebra los movimiento de cadera del particular dúo que no dudan en inmortalizar con sus teléfonos móviles.

Precisamente el vídeo de 50 segundos hecho con un móvil y colgado en la red social Facebook por un usuario el pasado viernes sumaba al mediodía del lunes más de 700.000 visualizaciones y había sido compartido casi 3.600 veces.

🆘‼️😯👮 #Merkelland: Oh dear! Policewoman in #Berlin. Everything under control! pic.twitter.com/DMkJyRGwUj

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 5, 2017