Alerta en París: hombre ataca con martillo a un Policía en Notre Dame al grito de "es por Siria"

Un hombre atacó el martes por la tarde con un martillo a un policía antes de ser neutralizado por un disparo frente a la catedral Notre-Dame de París, informaron las autoridades.

El atacante, herido, yacía en el suelo frente a la catedral, uno de los lugares más turísticos de la capital francesa. Las autoridades pidieron al publico mantenerse alejados del sector que se encontraba acordonado.

El agente tiene heridas leves, indicaron fuentes policiales. Uno de sus colegas abrió fuego contra el agresor.

El hombre que agredió al agente gritó “¡esto es por Siria!” antes de lanzar su ataque, informó el ministro francés del Interior, Gerard Collomb.

El máximo responsable de la seguridad en Francia dijo que el atacante “se presentaba como estudiante argelino” y llevaba encima una tarjeta de identificación cuya veracidad está siendo comprobada.

La catedral Notre-Dame, ubicada en pleno centro de París, es uno de los lugares más visitados en Europa, con 13 millones de visitantes por año.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK

— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) June 6, 2017