Camila Vallejo cuestionó modo de selección de colegio Salesianos Alameda: padres durmieron en la calle para conseguir cupo

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, cuestionó el modelo utilizado por el colegio Salesianos Alameda, para completar su proceso de admisión 29018, luego que padres y apoderados pernoctaran afuera del recinto para conseguir un cupo.

A través de su cuenta de Twitter, manifestó que valora que haya más colegios que se estén sumando a la admisión sin selección, que de acuerdo con la Superintendencia de Educación este año se extenderá a 81 mil familias, pero dijo que lo ocurrido en el establecimiento de Santiago, no es la forma.

“Lamentablemente C. Salesianos elige mal método para no seleccionar. No es bajo ley de inclusión. Veamos ej. en Magallanes donde sí se aplicó “, escribió Vallejo.

Lamentablemente C. Salesianos elige mal método para no seleccionar. No es bajo ley de inclusión. Veamos ej. en Magallanes donde sí se aplicó https://t.co/zR1QwJG9zE — Camila Vallejo (@camila_vallejo) June 6, 2017

“Valoramos q más colegios quieran sumarse a la admisión sin selección, pero hay mejores métodos, como el aplicado por @Mineduc en Magallanes”, agergó.